تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي، بعد صلاة عيد الأضحى_المبارك.

أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.

أعلنت شركة “أرامكو” أنه بالتعاون مع صندوق الاستثمارات، فقد تقرر فتح التوظيف في مختلف التخصصات.

أكد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على أنه سوف يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من شهر يوليو الحالي.

أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استسفارات متزايدة حول أسباب التأخير حتى بعد نحو أسبوع من بدء الصرف.

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للحجاج للمسافرين عبر الرحلات الدولية، خريطة أماكن بيع عبوات ماء زمزم ، وعلى من يرغب من الحجاج، أن يتوجه إلى هذه المواقع.

تواكب وزارة التجارة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم، إذ قدم أفواج الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة بدءًا من يوم الجمعة.

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية أمس، حملة مشتركة بمنطقة حراج الصواريخ.

أعلن مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني، أن زيارة الروضة الشريفة جميع حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية اليوم الأحد، عن أسرع وأسهل الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية تعاونية.

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