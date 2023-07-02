أخبار السعودية.. غضبة ضد تدنيس المصحف ووظائف بـ”أرامكو” وموعد صرف حساب المواطن
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
التعاون الإسلامي: تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي، بعد صلاة عيد الأضحى_المبارك.
الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.
“أرامكو” تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. سارع بالتقديم
أعلنت شركة “أرامكو” أنه بالتعاون مع صندوق الاستثمارات، فقد تقرر فتح التوظيف في مختلف التخصصات.
رسميا… حساب المواطن يصرف دفعة يوليو الأسبوع المقبل
أكد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على أنه سوف يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من شهر يوليو الحالي.
“سكني” يوضح سبب تأخر صرف الدعم الشهري لهؤلاء
أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استسفارات متزايدة حول أسباب التأخير حتى بعد نحو أسبوع من بدء الصرف.
للمسافرين.. تعرف على مواقع شراء عبوة زمزم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للحجاج للمسافرين عبر الرحلات الدولية، خريطة أماكن بيع عبوات ماء زمزم ، وعلى من يرغب من الحجاج، أن يتوجه إلى هذه المواقع.
انتعاش أسواق المدينة بعد عودة الحجاج إليها (فيديو)
تواكب وزارة التجارة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم، إذ قدم أفواج الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة بدءًا من يوم الجمعة.
لهذا السبب.. أمانة جدة تتلف 15 طنًا من الملابس و400 كجم من المواد الغذائية
نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية أمس، حملة مشتركة بمنطقة حراج الصواريخ.
تنبيه مهم من “شؤون المسجد النبوي” حول زيارة الروضة الشريفة
أعلن مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني، أن زيارة الروضة الشريفة جميع حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.
“الموارد البشرية” تكشف أسرع وأسهل الخطوات لإنشاء جمعية تعاونية
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية اليوم الأحد، عن أسرع وأسهل الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية تعاونية.
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