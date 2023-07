“رجل الترليون دولار” ينصح المستثمرين: “اذهب إلى المملكة ولا تعد”!

تواصل – فريق التحرير:

قدم رجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا، الملقب بـ”رجل الترليون دولار”، نصائح للمستثمرين بالذهاب إلى المملكة لضخم أموالهم في مشاريع استثمارية، وفق مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي

وقال رجل الأعمال في مقطع الفيديو المتداول: “إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)”.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي، سلمان الأنصاري على التصريحات التي لم يتضح تاريخ الإدلاء بها، واصفًا إياها بـ”نصيحة المليار دولار”.

ووفقا لموقع بينيا الرسمي فإن الأخير “هو مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، الطريقة الثورية للنجاح الفائق مع أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم/ القيمة مع متدربينه والمخلصين له منذ عام 1993! مما جعله يعرف باسم رجل التريليون دولار”.

اقرأ أيضًا:

صندوق الاستثمارات العامة.. الأول على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالميًا

وذكر موقعه أنه وفي السنوات الأخيرة منذ تقاعده “ألقى بينيا كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات على جانبي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ حول بناء الأعمال بشكل كبير.

وولد دانيل بينيا في جاكسونفيل بولاية فلوريدا في 10 أغسطس1945 لوالدين مكسيكيين.

وانتقل دان وعائلته في النهاية إلى شرق لوس أنجلوس. كان والد دان، مانويل، في الجيش وكان محاربًا في الحرب العالمية الثانية.

وبعد تخرجه من مدرسة ريسيدا الثانوية في شرق لوس أنجلوس عام 1963، أصبح دان بينيا ضابطًا بالجيش الأمريكي. عاد إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالكلية وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية سان فرناندو فالي الحكومية.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: منحنا 160 رخصة لشركات فرنسية.. ورؤية 2030 ضاعفت الاستثمارات

كانت أول مغامرة لـ دان بينيا في عالم الأعمال كمندوب مبيعات لعدد من الشركات قبل أن يصبح مستشارًا ماليًا في شركة Bear Stearns and Co المصرفية الاستثمارية في وول ستريت، ثم أصبح الرئيس التنفيذي لشركة Kennedy Industries، وهي شركة عقارية ورئيس مجلس الإدارة من JPK Industries، وهي شركة للنفط والغاز. كان انتقال دان بينيا إلى قطاع النفط هو ما ساعده على أن يصبح مليونيرا.

في عام 1982، أسس دان بينيا شركة Great Western Resources للطاقة بمبلغ 820 دولارًا فقط. بعد عشر سنوات، في عام 1992، تم إدراج الشركة في بورصة لندن للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 450 مليون دولار.

A Billion dollar advice!💡

"Go to #SaudiArabia🇸🇦 and never come home.."

– #American🇺🇸 Businessman Daniel Peña Sr. pic.twitter.com/FAlyiwRIW6

— Salman Al-Ansari (@Salansar1) July 1, 2023