شاهد.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يزورون المعالم التاريخية بالمدينة

تواصل – واس:

قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، اليوم، بزيارات ميدانية شملت جبل الرماة ومقبرة شهداء ومعركة أحد، ومسجد قباء في المدينة المنورة.

واستمع ضيوف البرنامج أثناء الجولة إلى شرح عن تفاصيل معركة أحد التي دارت بين المسلمين والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة.

وتعرفوا على موقع المعركة، ثم صعد الضيوف إلى جبل الرماة، وموضع وقوف الرماة في معركة أحد.

كما زار ضيوف البرنامج مسجد قباء في المدينة المنورة، واستمعوا إلى شرح تناول تاريخ المسجد في الإسلام ومكانته في التاريخ الإسلامي.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج ثقافي يهدف إلى إثراء التجربة الثقافية لدى الزائرين والحجاج.

الحجاج يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة

كما زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.

واطلع ضيوف البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، وطباعة إصداراته ونشره.

واستمعوا لشرح عن مراحل طباعة المصحف، وترجمات معانيه لعدة لغات، وآليات المراجعة والتدقيق، وجهود توزيع المصحف وإيصاله إلى المسلمين في أرجاء المعمورة.

طبع 20 مليون نسخة من المصحف الشريف سنويًا

وأثنوا على التطوْر الكبير والنقلة التي شهدها المجمع، والتقنيات المستخدمة في طباعة المصحف الشريف التي أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية للمجمع من 8 ملايين نسخة سنوياً إلى 20 مليون نسخة من المصحف الشريف سنويًا.

وفي ختام الزيارة، قدم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه.

4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة

يشار إلى أن البرنامج يستضيف هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 دولة، وقد أتموا أداء مناسك الحج، ووصلوا للمدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة المعالم الدينية التاريخية قبل العودة إلى أوطانهم.