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هؤلاء الثلاثة هم أعداء العمود الفقري.. ابتعد عنها
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هؤلاء الثلاثة هم أعداء العمود الفقري.. ابتعد عنها

هؤلاء الثلاثة هم أعداء العمود الفقري.. ابتعد عنها

هؤلاء الثلاثة هم أعداء العمود الفقري.. ابتعد عنها
٠٤:٣٣:١١ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

يعد العمود الفقري من بين أهم أعضاء الجسم ، وهو المسؤول عن فقرات العظام، والبالغ عددها 33 فقرة، كما أنه يعمل على حماية الحبل الشوكي.

نشر حساب “عش بصحة”، خلال حملات التوعية التي يقوم بها، عن العمود الفقري وأهميته وكيفية المحافظة عليه، نظرا للوظائف الهامة التي يقوم بها.

وأشار إلى أن العمود الفقري يمتد من منتصف أسفل قاعدة الجمجمة، إلى منطقة العصعص، وهي مسؤولة عن الحفاظ على النخاع الشوكي، وحمل كتلة الجسم وتوزيعها على الأطراف بشكل متوازن.

وأكد على أبرز 3 أمور يجب القيام بها لحماية العمود الفقري، وأخرى يجب الابتعاد عنها وهي:

3 أمور يجب القيام بها

  1. ممارسة التمارين المقوية لعضلات الظهر
  2. الجلوس بطريقة صحيحة وسليمة
  3. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)

وثلاثة أمور يجب الابتعاد عنها وهي:

  1. زيادة الوزن عن معدله الطبيعي.
  2. رفع الأوزان الثقيلة.
  3. المشي والظهر محدّب ومائل، والجلوس وثني الرقبة للأسفل.

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الكلمات الدلالية:
الجبل الشوكي العمود الفقري الفقرات صحة القلب فقرات الجسم

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