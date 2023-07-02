رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي لحملة الدبلوم فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل بمقر المستشفى، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1- سكرتير تنفيذي ثاني.
2 – ملخص المهام الوظيفية:
2 – القدرة على صياغة الرسائل والتقارير.
4 – ينسق جميع الاتصالات والوثائق والحجوزات .
5 – تقديم الخدمات الإدارية والسكرتارية الشاملة.
6 – أداء واجبات أخرى كما تم تعيينها أو الحاجة إليها.
7 – يحافظ على سرية جميع المعلومات الحساسة في جميع الأوقات.
8 – حضور الاجتماعات ، وتسجيل الدقائق ومتابعة الإجراءات كما هو مطلوب.
9 – يستعرض جميع الاتصالات الواردة في الإدارة المعينة ويعطي الأولوية حسب الاقتضاء.
* المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم “سنتان” في السكرتارية التنفيذية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة مع 8 سنوات من الخبرة.
– أو درجة البكالوريوس في السكرتارية التنفيذية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة مع 2 سنوات من الخبرة.
– أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة “لا يشترط الخبرة”.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: (اضغط هنا)