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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي لحملة الدبلوم فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي لحملة الدبلوم فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي لحملة الدبلوم فأعلى
٠٤:١٠:٥٣ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل بمقر المستشفى، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- سكرتير تنفيذي ثاني.

2 – ملخص المهام الوظيفية:

2 – القدرة على صياغة الرسائل والتقارير.

4 – ينسق جميع الاتصالات والوثائق والحجوزات .

5 – تقديم الخدمات الإدارية والسكرتارية الشاملة.

6 – أداء واجبات أخرى كما تم تعيينها أو الحاجة إليها.

7 – يحافظ على سرية جميع المعلومات الحساسة في جميع الأوقات.

8 – حضور الاجتماعات ، وتسجيل الدقائق ومتابعة الإجراءات كما هو مطلوب.

9 – يستعرض جميع الاتصالات الواردة في الإدارة المعينة ويعطي الأولوية حسب الاقتضاء.

* المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم “سنتان” في السكرتارية التنفيذية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة مع 8 سنوات من الخبرة.

– أو درجة البكالوريوس في السكرتارية التنفيذية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة مع 2 سنوات من الخبرة.

– أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة “لا يشترط الخبرة”.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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