رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي لحملة الدبلوم فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل بمقر المستشفى، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- سكرتير تنفيذي ثاني.

2 – ملخص المهام الوظيفية:

2 – القدرة على صياغة الرسائل والتقارير.

4 – ينسق جميع الاتصالات والوثائق والحجوزات .

5 – تقديم الخدمات الإدارية والسكرتارية الشاملة.

6 – أداء واجبات أخرى كما تم تعيينها أو الحاجة إليها.

7 – يحافظ على سرية جميع المعلومات الحساسة في جميع الأوقات.

8 – حضور الاجتماعات ، وتسجيل الدقائق ومتابعة الإجراءات كما هو مطلوب.

9 – يستعرض جميع الاتصالات الواردة في الإدارة المعينة ويعطي الأولوية حسب الاقتضاء.

* المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم “سنتان” في السكرتارية التنفيذية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة مع 8 سنوات من الخبرة.

– أو درجة البكالوريوس في السكرتارية التنفيذية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة مع 2 سنوات من الخبرة.

– أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة “لا يشترط الخبرة”.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)