كيف تحول “ناسا” عرق وبول رواد الفضاء لمياه شرب؟

تواصل – فريق التحرير:

ابتكرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا”، نظامًا لتحويل بول وعرق رواد الفضاء إلى مياه شرب آمنة في محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا لوكالة الفضاء، فإن “الفريق يقر بأن فكرة شرب البول المعاد تدويره قد تجعل بعض الناس يشعرون بالحساسية، لكنهم يشددون على أن النتيجة النهائية أفضل بكثير مما تنتجه أنظمة المياه البلدية على الأرض”.

عملية تدوير البول

ويجرى حاليًا اختبار نظام تكرير البول على متن محطة الفضاء الدولية، الذي يعمل على تحول البول إلى ماء باستخدام “التقطير الفراغي”.

اقرأ أيضًا:

“ناسا” تؤكد: لا دليل على وجود “مخلوقات فضائية” خارج الأرض

ويقوم النظام “بإنتاج الماء ومحلول ملحي للبول لا يزال يحتوي على بعض المياه القابلة للاستصلاح”، حيث يخضع لعملية أخرى “لاستخراج” المياه العادمة المتبقية.

وبعد مزيد من الفلترة، يتم مسح المستخلص ليتم إعادة استهلاكه من قبل الطاقم.

العرق والرطوبة من أنفاس رواد الفضاء

وبالنسبة للعرق والرطوبة من أنفاس رواد الفضاء، يعمل جهاز يسمى “ووتر بروسيسور أسمبلي” بطريقة مماثلة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

قال كريستوفر براون، أخصائي دعم الحياة في مركز جونسون للفضاء، إن الاستراتيجية الجديدة – التي من المؤكد أنها ستساعد في استكشاف الفضاء السحيق – توفر 98 في المائة من هدف ناسا المائي وهي “خطوة مهمة جدًا إلى الأمام في تطور أنظمة دعم الحياة”.

وأضاف: “لنفترض أنك تجمع 100 رطل من الماء في المحطة. تخسر 2 رطلاً من ذلك و98 في المائة الأخرى تستمر في التنقل والالتفاف”، معتبرًا أن “الاستمرار في الجري يعد إنجازًا رائعًا جدًا”.

اقرأ أيضًا:

بالأدلة.. “ناسا” تكشف: 4 من أقمار أورانوس تحتوي على ماء

ويحتاج كل فرد من أفراد الطاقم على متن السفينة إلى حوالي جالون من الماء يوميًا لروتينهم اليومي ووجباتهم، وفقًا لوكالة “ناسا”.

قال جيل ويليامسون، مدير النظام الفرعي لنظام التحكم البيئي ودعم الحياة للمحطة الفضائية: الطاقم لا يشرب البول. إنهم يشربون المياه التي تم استصلاحها وتصفيتها وتنظيفها بحيث تكون أنظف مما نشربه هنا على الأرض”.

وأضاف: “لدينا الكثير من العمليات والكثير من الاختبارات الأرضية لتوفير الثقة بأننا ننتج مياهًا نظيفة وصالحة للشرب”.