بعد “تويتر”.. يوتيوب يفرض قيودًا على مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات

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يختبر موقع يوتيوب تغييرًا جديدًا يحد من عدد مقاطع الفيديو التي يمكن للأشخاص مشاهدتها إذا كانوا يستخدمون خاصية مانع الإعلانات.

وسيكون المستخدمون أمام خيارين إما إزالة مانع الإعلانات الخاص بهم، أو شراء اشتراك في يوتيوب بريميم” إذا كانوا يريدون مشاهدة أكثر من 3مقاطع فيديو.

وقال “يوتيوب” لـ موقع “ذا فيراج”، إنه يجري حاليًا “تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على يوتيوب أو تجربة يوتيوب بريميم”.

يأتي ذلك بعد أن بدأ بعض مشاهدي “يوتيوب” في ملاحظة تحذير سريع جديد من إمكانية قطع تشغيل الفيديو إذا اكتشف الاستخدام المتكرر لأدوات حظر الإعلانات.

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تحذيرات قبل تعطيل التشغيل

ويقول “يوتيوب”، إن المشاهدين سيتلقون عدة تحذيرات قبل تعطيل التشغيل.

وجاء في بيان: “يدعم نموذج يوتيوب المدعوم بالإعلانات نظامًا بيئيًا متنوعًا لمنشئي المحتوى، ويوفر لمليارات الأشخاص وصولاً عالميًا إلى المحتوى مجانًا مع الإعلانات”.

قيود تويتر

تزامن ذلك مع وضع إيلون ماسك مالك منصة “تويتر”، قيود على استخدام منصة التغريدات القصيرة.

وأتاح ماسك، للحسابات الموثقة الاستفادة بقراءة 6 آلاف تغريدة، والحسابات الغير موثقة 600 تغريدة فقط، و300 تغريدة للحسابات الجديدة.

لكنه عاد واليوم، ليعلن وضع قيود أقل حدة من الأمس، ورفع الحد الأدنى لكل الفئات، مبررًا القيود، بأنها تأتي لمعالجة مشكلتي التسويات الهائلة في حذف البيانات والمعلومات والتلاعب بأنظمة المنصة.

وحسب ما جاء في تغريدته، فإن تلك القيود “المؤقتة” الجديدة، ستكون كما يلي:

-الحسابات الموثقة سيكون بإمكانها قراءة 8 آلاف تغريدة في اليوم فقط.

-الحسابات الغير موثقة تستطيع قراءة 800 تغريدة يوميًا.

-الحسابات جديدة المنشأ، بإمكانها قراءة 400 تغريدة يوميًا فقط.

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