الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“أرامكو” تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. سارع بالتقديم
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“أرامكو” تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. سارع بالتقديم

“أرامكو” تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. سارع بالتقديم

“أرامكو” تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. سارع بالتقديم
٠٣:١٨:٠٧ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو” أنه بالتعاون مع صندوق الاستثمارات، فقد تقرر فتح التوظيف في مختلف التخصصات.

وأوضحت أن التوظيف في إحدى شراكاتها للعمل بمشروعات “نيوم” و “ذا لاين” و”مشروعات البنية التحتية”.

وبينت أنها من خلال شركة جسارة لبرامج البنية التحتية، فإنها توفر أكثر من 30 وظيفة شاغرة في عدة مجالات (إدارية، هندسية، تقنية)، للعمل بفروع ومشروعات الشركة في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

– مساعد إداري.

– موظف استقبال.

– مدير نظم المعلومات الجغرافية.

– مدير المشروع (وظيفتان).

– مساعد مدير المشروع.

– مدير المشروع.

– مدير التصميم.

– مهندس التصوير الجوي.

– مدير أول الخدمات الأمنية.

– مدير أمن الموقع.

– مهندس ضمان / مراقبة الجودة.

– مدقق ضمان الجودة.

– مشغل نظم المعلومات الجغرافية.

– مدير أول-البنية التحتية وأنظمة الأمن.

– مراقب.

– مدير أول الاستجابة للحوادث.

– مدير مرافق أول.

– مساعد مدير تنفيذ المشروع.

– مدير تخطيط التكلفة.

مدير أول التطوير التنظيمي.

– مدير هندسة النظم والتكامل.

– مدير الابتكار.

– مدير التخطيط.

* طريقة التقديم:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف شركة جسارة لبرامج البنية التحتية، عبر موقع لينكدإن:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

* يتم تحديث (حذف / إضافة) الوظائف حسب الاكتفاء.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية برامج البنية التحتية شركة أرامكو شركة جسارة صندوق الاستثمارات وظائف خالية وظائف شاغرة

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