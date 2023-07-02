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تنبيه مهم من “شؤون المسجد النبوي” حول زيارة الروضة الشريفة
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تنبيه مهم من “شؤون المسجد النبوي” حول زيارة الروضة الشريفة

تنبيه مهم من “شؤون المسجد النبوي” حول زيارة الروضة الشريفة

تنبيه مهم من “شؤون المسجد النبوي” حول زيارة الروضة الشريفة
٠٣:١٦:٤٦ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني، أن زيارة الروضة الشريفة جميع حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.

وأضاف المزيني في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على التصريح من قبل بعثاتهم.

وفيما يلي الية الحجز:

-يقوم الزائر بالحجز حسب الطاقة الاستيعابية.

-بالنسبة للحجاج، تقوم بعثات الحج بالحجز لهم عن طريق المنصة.

– بالنسبة للمواطن والمقيم وللزائر يتم تخصيص طاقة استيعابية معينة أيضًـا، حيث يتم توزيعهم على مدار 24 ساعة.

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تعليمات دخول المسجد النبوي

-الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.

-الالتزام بتعليمات المنظمين.

-المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .

-مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.

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تعليمات نقطة الفرز

-وجود تصريح فعال على تطبيق توكلنا أو نسك.

-الالتزام بالحضور في نقطة الفرز في الموعد المحدد ، والتأكد من اصطحاب الجوال وإبراز التصريح.

-في حال عدم الحضور في الموعد المحدد يلغى التصريح.
الالتزام بتعليمات المنظمين.

-المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع.
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1675454173293293569?s=20

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الحجز لزيارة الروضة الشريفة زيارة الروضة  الشريفة مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني

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