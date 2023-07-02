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لهذا السبب.. أمانة جدة تتلف 15 طنًا من الملابس و400 كجم من المواد الغذائية

لهذا السبب.. أمانة جدة تتلف 15 طنًا من الملابس و400 كجم من المواد الغذائية

لهذا السبب.. أمانة جدة تتلف 15 طنًا من الملابس و400 كجم من المواد الغذائية
٠٣:١٧:٠١ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية أمس، حملة مشتركة بمنطقة حراج الصواريخ.

إتلاف 15 طناً من الملابس الجاهزة والخردوات

وأوضحت أن الحملة  أسفرت عن إتلاف 15 طناً من الملابس الجاهزة والخردوات، و400 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية.

مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري

وأضافت أن الحملة تأتي ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.

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وأكدت أن الفرق الميدانية نفذت الحملة بحي المحجر، وشملت الأسواق الشعبية، والبسطات بحراج الصواريخ.

تنظيف وإزالة المخلفات والبسطات العشوائية

كما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات والبسطات العشوائية المخالفة بالموقع.

وأشارت إلى استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين، ومنع ممارسة الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

إحباط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي

أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 572 ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ, واحتجزت 201 مركبة تقل الذبائح بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

ست نقاط تفتيش تغطي المنافذ المؤدية إلى جدة

يُذكر أن أمانة جدة كانت قد اعتمدت ست نقاط تفتيش تغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل: “

1 – طريق عسفان.

2 – نقطة تفتيش ذهبان.

3 – طريق هدى الشام.

4 – قطة تفتيش السنابل

5 – نقطة تفتيش الشميسي.

6 – طريق مكة المكرمة القديم.

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