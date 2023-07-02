للمسافرين.. تعرف على مواقع شراء عبوة زمزم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للحجاج للمسافرين عبر الرحلات الدولية، خريطة أماكن بيع عبوات ماء زمزم ، وعلى من يرغب من الحجاج، أن يتوجه إلى هذه المواقع.

في صالة 1 : A1 داخل الصالة، وB2 داخل البوابة، C2 خارج البوابة

أما موقع شراء عبوات زمزم في الصالة الشمالية، سيكون في موقع 4 خارج البوابة

شروط شحن ماء زمزم

وقد سبق وأوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، شروط شحن عبوات ماء زمزم للمعتمرين العائدين إلى بلدانهم.

وقال المطار في إنفوجرافيك توعوي، إن عملية الشحن تستدعي شراء العبوة المسموح بها من نقاط البيع الرئيسة سعة 5 لترات، وعدم وضعها داخل الأمتعة المشحونة جواً.

ولفت إلى أنه يسمح بعبوة واحدة لكل معتمر مغادر دولي، شريطة وجود حجز العمرة على تطبيق “نُسك”.

مباردة خدمتكم شرف

ذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، قد أطلق حملة توعوية ضمن مبادرة “خدمتكم شرف” التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية.

وتضمنت الرسائل التوعوية والتثقيفية، تسهيل شحن الأمتعة خلال رحلة العودة، والتأكد من الوزن المسموح، حسب تذكرة السفر، وعدم وضع السوائل داخل الأمتعة، أو ربط الحقائب بحبال قد تؤدي لتعثر شحنها.

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