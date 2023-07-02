الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“الموارد البشرية” تكشف أسرع وأسهل الخطوات لإنشاء جمعية تعاونية
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“الموارد البشرية” تكشف أسرع وأسهل الخطوات لإنشاء جمعية تعاونية

“الموارد البشرية” تكشف أسرع وأسهل الخطوات لإنشاء جمعية تعاونية

“الموارد البشرية” تكشف أسرع وأسهل الخطوات لإنشاء جمعية تعاونية
٠٢:٤٤:٠٢ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية اليوم الأحد، عن أسرع وأسهل الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية تعاونية.

وأوضحت أ، هذه الخدمة تتيح تأسيس جمعية تعاونية للمواطنين أو الجهات الاعتبارية أو كليهما، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو أحد فروعها.

* أبرز مزايا الخدمة:

1 – إصدار شهادة التسجيل للجمعية التعاونية.

2 – ترشيح مجلس الإدارة للجمعية التعاونية.

3 – إقرار الأعضاء “مؤسسين ومجلس إدارة”.

4- تقديم الطلب إلكترونياً من قبل المؤسسين أو من يمثلهم.

5 – التواصل مع المؤسسين أو من يمثلهم إلكترونياً “بريد إلكتروني – رسائل نصية – الحساب الخاص على الخدمة”.

* الخطوات:

1 – الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة ومن ثم تقديم الطلب.

2 – سيتم إرسال تفاصيل الطلب عبر رسالة نصية بعد التقديم.

* الشروط:

1 – تعبئة نموذج تسجيل الجمعيات.

2 – إرفاق الوثائق المطلوبة.

3 – الأسئلة الشائعة.

كيف يمكن الاستفادة من الخدمة ؟

– بواسطة قناة تقديم الخدمة من خلال الضغط على زر ابدأ الخدمة.

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أخبار السعودية إنشاء جمعية تعاونية خطوات تأسيس قناة تقديم الخدمة وزارةُ الموارد البشرية والتنمية

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