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لهذا السبب.. لاتغسل أسنانك أثناء الاستحمام
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لهذا السبب.. لاتغسل أسنانك أثناء الاستحمام

لهذا السبب.. لاتغسل أسنانك أثناء الاستحمام

لهذا السبب.. لاتغسل أسنانك أثناء الاستحمام
٠٣:٠٥:١٣ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

حذر طبيب أسنان من ممارسة شائعة قد تؤدي في الواقع إلى مشاكل صحية.

ويتمثل ذلك في إقدام البعض على تنظيف أسنانهم أثناء الاستحمام، الأمر الذي قال الدكتور بايال بهالا، مدير أحد مراكز الأسنان في بريطانيا، إنه ينطوي على مشكلتين.

المشكلة الأولى هي أن درجة حرارة الماء قد تكون أكثر دفئًا بكثير مما قد تستخدمه في الحوض.

أما المشكلة الثانية، فهي أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تليين شعيرات فرشاة الأسنان، مما قد يجعلها أقل فاعلية في تنظيف الأسنان.

تلف شعيرات الفرشاة

وقال بهالا لموقع “هاف بوست”: “في حين أن معظم فرش الأسنان الكهربائية مقاومة للماء، لا أوصي بغمرها في الماء لأنها قد تتلف الآلية والشعيرات”.

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وأضاف: “قد يؤدي استخدام نفس مصدر الماء لأسنانك وأجزاء جسمك أيضًا إلى نقل الجراثيم إلى فمك، مما قد يجعلك مريضًا ويضر بجهازك المناعي”.

وأوضح بهالا أن “رأس الدش يمكن أن يأوي البكتيريا، وعندما تنظف أسنانك بالفرشاة تحت رأس الدش، فقد تعرض فرشاة أسنانك لتلك البكتيريا، مما يزيد من احتمالية إصابتك بالمرض”.

كما حذر طبيب الأسنان من من سقوط معجون الأسنان على أرضية الحمام.

وقال: “الماء ومعجون الأسنان يمكن أن يجعل أرضية الحمام زلقة، مما قد يزيد من مخاطر السقوط والإصابات”.

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لا تترك الفرشاة في الحمام

وإذا كنت غير مقتنع بكل ما سبق في عدم استخدام فرشاة الأسنان في الحمام، فعلى الأقل تأكد من عدم تركها فيه، “لأن الرطوبة في الحمام يمكن أن تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا”، كما يقول بهالا.

وتابع محذرًا: “يمكن أن تتراكم البكتيريا على فرشاة أسنانك وقد تؤدي إلى مشاكل صحية في الفم”.

كما أن ذلك قد يؤدي إلى الإسراف في استخدام الماء. وقال طبيب الأسنان: “الطريقة الأكثر فعالية لتوفير المياه أثناء تنظيف أسنانك هي إغلاق الصنبور”.

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