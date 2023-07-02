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رسميا… حساب المواطن يصرف دفعة يوليو الأسبوع المقبل

رسميا… حساب المواطن يصرف دفعة يوليو الأسبوع المقبل

رسميا… حساب المواطن يصرف دفعة يوليو الأسبوع المقبل
٠٢:٣٥:٣٩ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على أنه سوف يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من شهر يوليو الحالي.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين عن موعد صرف الدعم.

وأوضح أن الدعم يتم صرفه بصفة دورية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، أو في اليوم الذي قبله أو الذي بعده.

وأكد الحساب على أنه سوف يتم صرف الدعم للدفعة 68 يوم الاثنين بتاريخ “10 يوليو”.

ما هو حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكذلك تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر، بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

  1. الأسر السعودية.
  2. المواطن غير المتزوج.
  3. الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
  4. الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
  5. الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
  6. أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
  7. الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
  8. زوجة المواطن السعودي.

إقرأ أيضا:

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن استحقاق دعم يوليو

الكلمات الدلالية:
الدفعة 69 المستفيدين من حساب المواطن حساب المواطن صرف الدعم

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