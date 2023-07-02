توضيح مهم من “الجوازات” حول تصاريح السفر للأبناء في حال الطلاق

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أصدرت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد، توضيحًا هامًا فيما يخص تصاريح السفر للأبناء في حال الطلاق.

ما العمل في حال وجود صك حضانة؟

وأوضح حساب خدمة العملاء على “تويتر”، أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له.

وأضاف أن ذلك تشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة “عدم السفر بالمحضون”.

تنبيه بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر

كما أكدت المديرية أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.

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وبينت أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم”.

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وفي وقت سابق، كشفت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة عن صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10/ 12/ 1444هـ.

5 عقوبات

وتضمنت القرارات ما يلي:

1 – عقوبة السجن.

2- الغرامة المالية.

3- التشهير.

4- ترحيل الناقلين من المقيمين.

5- منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

6- المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

العقوبات الفورية

وتعمل اللجان الإدارية الموسمية على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

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ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.