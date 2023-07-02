3 مخاطر لشرب الماء المثلج في الصيف على مرضى القلب.. تعرف عليها

تواصل ـ فريق التحرير:

تؤكد أحدث التقارير الصحية، أن شرب الماء البارد يضر مرضى القلب، إذا شرب مريض القلب كمية كبيرة من الماء المثلج في الطقس الحار.

وقد يتعرض لخطر الإصابة بالتشنج الوعائي، وهو مرض يعاني المصاب به من ضيق الأوعية الدموية، ويوجد منه 3 انواع ، قد يصاب مريض القلب بأحدهم، عند الإفراط في شرب الماء البارد، وهم:

تشنج الأوعية التاجية: قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والذبحة الصدرية ومتلازمة الشريان التاجي الحادة، وفقًا لموقع “Times of india”. التشنج الوعائي الدماغي: قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية. التشنج الوعائي في أصابع اليدين والقدمين: تشمل أعراضه، تغير لون الجلد إلى الأزرق والألم والخفقان.

ينصح مرضى القلب بتناول الخضروات

وأوصى خبراء الصحة مرضى القلب بأن تكون حرارة ماء الشرب تعادل درجة حرارة الغرفة، لضمان ترطيب الجسم دون الإصابة بأي أضرار.

وينصح لتجنب الجفاف في الصيف، على مرضى القلب الاهتمام أيضًا بتناول الخضراوات والفواكه، مثل الخيار والبطيخ، لاحتوائها على نسبة عالية من الماء.

ومن الضروري أيضًا أن ينتبه مرضى القلب لشكل البول طوال اليوم في الصيف، لأن تغير للون الداكن يعتبر علامة تحذيرية على الإصابة بالجفاف.

إقرأ أيضا:

أهمها رقم 3. سعود الطبية توجه إرشادات لمرضى القلب من الحجاج