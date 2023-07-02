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“الإحصاء” تكثف المسوح الإحصائية بالمسجد الحرام.. لهذا السبب

“الإحصاء” تكثف المسوح الإحصائية بالمسجد الحرام.. لهذا السبب

“الإحصاء” تكثف المسوح الإحصائية بالمسجد الحرام.. لهذا السبب
٠١:٣١:٥٠ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر الحج لعام 1444هـ، قامت الإدارة العامة للإحصاء بتكثيف أعمال المسوح الإحصائية.

الإدارة العامة للإحصاء تكثيف أعمال المسوح الإحصائية بالمسجد الحرام

وأوضحت أنها ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن فقد كثفت المسوح عن طريق الاستبيانات بشكل موسع في الدراسات الإحصائية.

75 لوح بـ 6 لغات لقياس الرضا عن الخدمات المقدمة

وأضافت أن المسوح تتم عن طريق قياس الرضا عن الخدمات المقدمة، باستخدام عدد 75 لوح باركود مزودة ب 6 لغات عالمية وموزعة في أربع محطات رئيسية وهي: “الساحات، ومباني المصليات، وصحن المطاف، والمسعى”.

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وأشارت إلى جود شاشة ذكيه تقوم بالتقييم عن طريق الذكاء الاصطناعي لأخذ آراء قاصدي الحرمين الشريفين في معرض الحرمين وتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر.

وضع الخطط المستقبلية بناءً على واقع الأرقام

وبينت أنه يتم تحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناءً على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.

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وأكدت أنه تم توزيع طاقم العمل في كافة أنحاء المسجد الحرام لقياس رضا الحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة عن طريق الاستبيانات.

وتأتي هذه الأعمال إنفاذاً لتوجيهات المملكة وبمتابعة مستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإدارة العامة للإحصاء الحج والعمرة المسجد الحرام تكثيف أعمال المسوح الإحصائية موسم الحج

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