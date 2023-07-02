ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 22 يسجل 212 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد الثاني من يوليو 2023، حيث سجل عيار 24 نحو 231.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.13 ريال.

عيار 21 يُسجل 202.48 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.48 ريالًا، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.56 ريالًا، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.99ريالًا.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

1 – جرام ذهب عيار 24 بـ 231.41 ريال ريال.

2 – جرام ذهب عيار 22 بـ 212.13 ريال.

3 – جرام ذهب عيار 21 بـ 202.48 ريال.

4 – جرام ذهب عيار 18 بـ 173.56 ريال.

5 – جرام ذهب عيار 14 بـ 134.99 ريال.

6 – أونصة الذهب تُسجل اليوم 7197.37 ريال.

7 – الجنيه الذهب عيار 21 سجل 1.943.47 ريال.

8 – كيلو الذهب بلغ 232.984.94 ريال.

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