الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 22 يسجل 212 ريالاً
ماسك يتراجع ويرفع معدل القراءات على “تويتر” لجميع المشتركين يوميا
تزيد الذكاء وكتلة العضلات.. تعرف على فوائد تناول اللحوم للأطفال
“الإحصاء” تكثف المسوح الإحصائية بالمسجد الحرام.. لهذا السبب
بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. استئناف العمل بالبنوك وسوق الأسهم
انتعاش أسواق المدينة بعد عودة الحجاج إليها (فيديو)

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 22 يسجل 212 ريالاً

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 22 يسجل 212 ريالاً

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 22 يسجل 212 ريالاً
٠١:٥٢:٢٥ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد الثاني من يوليو 2023، حيث سجل عيار 24 نحو 231.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.13 ريال.

عيار 21 يُسجل 202.48 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.48 ريالًا، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.56 ريالًا، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.99ريالًا.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

1 – جرام ذهب عيار 24  بـ  231.41 ريال ريال.

2 – جرام ذهب عيار 22  بـ 212.13 ريال.

3 – جرام ذهب عيار 21  بـ 202.48 ريال.

4 – جرام ذهب عيار 18   بـ 173.56 ريال.

5 – جرام ذهب عيار 14   بـ 134.99 ريال.

6 – أونصة الذهب تُسجل اليوم 7197.37 ريال.

7 – الجنيه الذهب عيار 21 سجل 1.943.47 ريال.

8 – كيلو الذهب بلغ 232.984.94 ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أونصة الذهب الريال سعر جرام الذهب عيار 24 عيار21

مواد ذات صلة

المزيد
النفط يهبط .. و”برنت” عند 110 دولارات للبرميل

النفط يهبط .. و”برنت” عند 110 دولارات للبرميل

٠٦:٠٤ م، الجمعة، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
مصر.. جبهة «علمانية-ليبرالية-يسارية-صوفية» ضد الإسلاميين

مصر.. جبهة «علمانية-ليبرالية-يسارية-صوفية» ضد الإسلاميين

٠٢:٤٦ م، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠١١
تراجع الأصول الاحتياطية بالمملكة 13% عن العام الماضي

تراجع الأصول الاحتياطية بالمملكة 13% عن العام الماضي

١١:٠٦ ص، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠١٧
«المساهمات العقارية» تصرف لمساهمي المقبل وتطرح جوهرة الأحساء بالمزاد العلني

«المساهمات العقارية» تصرف لمساهمي المقبل وتطرح جوهرة الأحساء بالمزاد العلني

٠٣:٠١ م، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *