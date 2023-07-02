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بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. استئناف العمل بالبنوك وسوق الأسهم

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. استئناف العمل بالبنوك وسوق الأسهم

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. استئناف العمل بالبنوك وسوق الأسهم
٠١:٢٧:١٦ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استؤنف العمل في البنوك والمصارف المحلية والتداول في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت “تداول” قد أعلنت بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الخميس الموافق 22 من يونيو 2023م، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 2 من يوليو 2023م.

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وبالمثل، أعلن البنك المركزي السعودي، عن بدء البنوك إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام يوم الخميس 4 من ذي الحجة الموافق 22 من يونيو 2023م، على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 14 من ذي الحجة الموافق 2 من يوليو 2023م.

وذكر “المركزي” أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية ستكون مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

على أن تفتح البنوك عددًا من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.

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استئناف العمل بالقطاع الخاص غير الربحي 

واستأنف العاملون بالقطاع الخاص غير الربحي، عملهم اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يستأنف العاملون بالقطاع الحكومي الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء الموافق 4 من يوليو 2023.

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