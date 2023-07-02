ماسك يتراجع ويرفع معدل القراءات على “تويتر” لجميع المشتركين يوميا

تواصل ـ فريق التحرير:

قرر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، التلاعب مجددا بالمستخدمين، عبر وضع قيود جديدة على قراءة تغريدات تويتر.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة، حيث أعلن أمس، حزمة من القيود التي فرضها على المستخدمين، عندما قرر أن تستفيد الحسابات الموثقة بقراءة 6 آلاف تغريدة ، والحسابات الغير موثقة 600 تغريدة فقط ، و300 تغريدة للحسابات الجديدة.

واليوم، وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي ، وضع قيودا أقل حدة من الأمس، ورفع الحد الأدنى لكل الفئات ، وبرر هذه القيود، على أنها تأتي لمعالجة مشكلتي التسويات الهائلة في حذف البيانات والمعلومات والتلاعب بأنظمة المنصة.

ماسك يرفع معدل التغريدات إلى 2300 تغريدة

وحسب ما جاء في تغريدته، فإن تلك القيود المؤقتة الجديدة، على حسب وصفه، ستكون كما يلي:

الحسابات الموثقة سيكون بإمكانها قراءة 8 آلاف تغريدة في اليوم فقط.

الحسابات الغير موثقة تستطيع قراءة 800 تغريدة يوميا.

الحسابات جديدة المنشأ ، بإمكانها قراءة 400 تغريدة يوميا فقط.

المتابعون يرون أن إيلون ماسك، لا يريد خسارة جمهور تويتر، وفي الوقت نفسه يريد أن يحصل منهم على ثمن وجودهم كمستخدمين لها، وبين هذا وذاك، سيظل يصدر قيودا تلو الأخرى.

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