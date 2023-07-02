الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تزيد الذكاء وكتلة العضلات.. تعرف على فوائد تناول اللحوم للأطفال
“الإحصاء” تكثف المسوح الإحصائية بالمسجد الحرام.. لهذا السبب
بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. استئناف العمل بالبنوك وسوق الأسهم
انتعاش أسواق المدينة بعد عودة الحجاج إليها (فيديو)
انخفاض طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
لهذا السبب.. مؤلفان يقاضيان “تشات جي بي تي”

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

انخفاض طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٢:٤٣:١١ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09.

اقرأ أيضًا:

“اليورو يُسجل 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.76

فرنك سويسري 4.19

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.

ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات اليوم الريال اليورو سعر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
الشروط المطلوبة للانضمام لبرنامج التأهيل بـ«هيئة السوق المالية»

الشروط المطلوبة للانضمام لبرنامج التأهيل بـ«هيئة السوق المالية»

٠٥:٢٠ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١٦
استقرار أسعار الذهب عند 1953.26 دولارًا للأوقية

استقرار أسعار الذهب عند 1953.26 دولارًا للأوقية

٠٥:١٢ م، الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠٢٢
خسارة سوق الأسهم مستمرة.. والمؤشر يخسر 2.5%

خسارة سوق الأسهم مستمرة.. والمؤشر يخسر 2.5%

٠٦:٤٠ م، الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٥
زيادة عدد السيارات الكهربائية إلى 14 مليونًا بنهاية 2023

زيادة عدد السيارات الكهربائية إلى 14 مليونًا بنهاية 2023

٠٧:٤٣ م، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *