انتعاش أسواق المدينة بعد عودة الحجاج إليها (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

تواكب وزارة التجارة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم، إذ قدم أفواج الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة بدءًا من يوم الجمعة.

ومع بدء الموسم الثاني للمدينة المنورة، قامت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة، بزيارات تفتيشية ميدانية مكثفة، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، في كل من المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومحطة قطار الحرمين السريع.

وزارة التجارة نفذت منذ بدء موسم هذا العام، حتى 12 من شهر ذي الحجة، أكثر من 10.700 زيارة ميدانية على منافذ البيع، كما باشرت 3 آلاف بلاغ، وحررت 450 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

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جولات ميدانية للتحقق من أنظمة حماية المستهلك

جولات وزارة التجارة استهدفت المراكز والمحال التجارية التي يرتادها الزوار والحجاج، وتحققت من أنظمة حماية المستهلك، وخصوصًا متاجر السلع الغذائية والاستهلاكية ومراكز الخدمة ومحطات الوقود في المنطقة، والطرق المؤدية إلى الحرمين وأسواق الذهب وغيرها.

واصلت الوزارة تنفيذ خططها التشغيلية في موسم حج هذا العام وباشرت البلاغات الواردة إليها، بهدف ضمان حفظ حقوق المستهلكين من الحجاج، والتأكد من التزام المؤسسات بالأنظمة واللوائح.