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فوضى السلاح في أمريكا.. مقتل 4 وإصابة 20 بحادث إطلاق نار بولاية ميريلاند
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فوضى السلاح في أمريكا.. مقتل 4 وإصابة 20 بحادث إطلاق نار بولاية ميريلاند

فوضى السلاح في أمريكا.. مقتل 4 وإصابة 20 بحادث إطلاق نار بولاية ميريلاند

فوضى السلاح في أمريكا.. مقتل 4 وإصابة 20 بحادث إطلاق نار بولاية ميريلاند
١٢:٠٥:٤٧ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة ولاية ميريلاند الأمريكية اليوم، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 في حادث إطلاق نار في بالتيمور.

وحسب “العربية”، فقد أعلنت السلطات الأمريكية أن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا  مصرعهم وأصيب عشرون آخرون جراء إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند.

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فوضى السلاح في أمريكا

وقبل شهر، أطلق طفل يبلغ من العمر عامين، النار على والدته الحامل في شهرها الثامن، مما أدى إلى مقتلها في واحدة من الحوادث المتكررة بسبب فوضى السلاح بالولايات المتحدة.

وتعد هذه المأساة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث المشابهة في الولايات المتحدة، البلد الذي يضم 400 مليون سلاح ناري لنحو 330 مليون نسمة.

وتمتلك حوالي 40% من الأسر الأمريكية أسلحة، وجزء كبير منها لديه أطفال، وفق بيانات مركز بيو للأبحاث.

وأقل من نصف هذه الأسر تحتفظ بأسلحتها بشكل آمن، وفق دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز.

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العنف المسلح يقتل أكثر من 14 ألف شخص 

وتسببت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة في مقتل 14 ألفًا و696 شخصًا منذ بداية العام الجارى.

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 ووفقًا ‏لبيانات نشرها ‏‎”‎أرشيف عنف الأسلحة النارية”، فإنه من بين القتلى 521 من المراهقين و93 طفلا، حيث شهدت الولايات المتحدة منذ بداية العام 199 حادثة ‏إطلاق نار جماعي.

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الأسر الأمريكية العنف في أمريكا بالتيمور حوادث إطلاق نار فوضى السلاح قتلى وجرحى ولاية ميرلاند الأمريكية

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