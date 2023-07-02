أخبار السعودية.. تحذير لـ”الأرصاد” وموعد تصاريح العمرة وبشرى من صندوق الاستثمارات
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقعه الرسمي، عن بدء التسجيل في «برنامج تطوير الخريجين 2023م»، لحملة البكالوريوس والماجستير في (جميع التخصصات).
منها مكة والمدينة.. تحذير لـ”الأرصاد” من أمطار وأتربة على 5 مناطق حتى المساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
التقديم الآن.. “الداخلية” تفتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة الثانوية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة شهادة الثانوية العامة.
بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟
مع انتهاء موسم الحج، برز التساؤل حول مواعيد إصدار تصاريح العمرة، ووقف العمل بالقرار الصادر في يونيو الماضي في إطار الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات المعنية.
الشروط والتفاصيل.. احتساب ضريبة هامش ربح بيع السيارات المستعملة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن البدء بإتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة “VAT” على هامش ربح بيع “السيارات المستعملة المؤهلة”.
التأمينات تكشف عن موعد وحالات إيقاف دعم ساند
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد إيقاف صرف تعويض ساند للمستفيدين.
سكني يفك لغز الرسالة “الغامضة”
مع تكرار ظهور رسالة “يوجد شاغر ولا يمكن الحجز”، أمام البعض عند محاولة الانتفاع من مشاريع وخدمات برنامج سكني، أصدر البرنامج التابع لوزارة الإسكان توضيحًا بهذا الخصوص.
مع انتهاء إجازة العيد.. موظفو القطاع الخاص غير الربحي يستأنفون عملهم اليوم
يستأنف العاملون بالقطاع الخاص غير الربحي، عملهم اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص تجميد البنك لمبالغ الدعم
أصدر حساب المواطن مجددًا، توضيحًا مهمًا بخصوص تجميد البنك لمبالغ الدعم لبعض المستفيدين.
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