مستوطنون يقتحمون “الأقصى” والاحتلال يهدم 96 منزلاً في القدس

تواصل – واس:

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني، وتجولوا في باحاته.

يأتي هذا بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال على مداخل بوابات الأقصى، واقتحام حي عين اللوزة بسلوان جنوب الأقصى.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، شمال القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة عدة منازل فلسطينية.

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الاحتلال يعتقل فلسطينيًا في مدينة الخليل

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم فلسطينيًا، خلال اقتحام منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام عدة قرى قضاء مدينة جنين، تخللها مداهمة عدة منازل فلسطينية، بالتزامن مع ذلك نصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل غازية صوب المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

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قوات الاحتلال تهدم 96 منزلاً في القدس

وخلال النصف الأول من العام الجاري، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 96 منزلاً في مدينة القدس.

جاء ذلك في تقرير مركز معلومات وادي حلوة في القدس النصف سنوي، الذي وثق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين.

وحسب التقرير فإن هذا العام استشهد في القدس سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، وتم اعتقال 1798 فلسطينيًا، بينهم 60 سيدة و12 طفلاً.

ولفت التقرير أن الاحتلال أبعد 877 فلسطينيًا عن مدينة القدس، بينهم 305 عن المسجد الأقصى المبارك، لتصديهم للمستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى.

وأكد أن هذا العام شهد تصاعدًا في وتيرة عمليات الاعتقال والهدم والاستهداف للوجود الفلسطيني، في محاولة من الاحتلال لتكريس واقع تهويدي جديد في المدينة المقدسة.

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