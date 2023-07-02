بعد الاتجاه لتصنيفه “مادة مسرطنة”.. منتجات شهيرة لا تعرف أنها تحتوي على الأسبارتام!

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مع اتجاه الوكالة الدولية لبحوث السرطان لإدراج مادة “الأسبارتام” على أنها “من المحتمل أن تكون مادة مسرطنة للبشر” ربما لايعرف كثير من الناس أن هذه المادة تضاف إلى آلاف المنتجات التي يتم تداولها يوميًا.

ويضاف الأسبارتام إلى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والخالية من السكر وحتى الأدوية لجعلها شهية أكثر.

وتتراوح المنتجات التي يحتوي عليها من المشروبات الغازية (الدايت) والعلكة إلى الفيتامينات وعلاجات السعال.

ومن المزمع أن تتخذ الوكالة قرارها يوم 14 يوليو المقبل، استنادًا إلى مراجعة شملت 1300 دراسة، مما قد يجعلها في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية الأخرى.

أدوية علاج البرد

وكشف موقع “ديلي ميل” عن قائمة بأبرز العلامات التجارية التي تحتوي على الاسبارتام، ومن بينها “هولز”، وأكياس الباراسيتامول مثل “ليمسيب ماكس فلو ليمون” لعلاج البرد والإنفلونزا.

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ويمكن العثور على الأسبارتام في بعض غسولات الفم، ومنها على سبيل المثال، غسول الفم المطهر “كير” بنكهة اليانسون.

والزبادي الذي يتم تسويقه على أنه خيار صحي ومنخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم يحتوي أيضًا على مادة التحلية “المسببة للسرطان”.

من الأمثلة الشهيرة الأخرى التي تحتوي على الأسبارتام المشروبات الغازية العملاقة للمشروبات الغازية –كوكاكولا دايت وكوكاكولا زيرو- بالإضافة إلى العلكة الخالية من السكر مثل إكسترا.

ما هو الاسبارتام؟

الأسبارتام هو مُحلي صناعي تم تطويره لأول مرة في الستينيات وهو أحلى بحوالي 200 مرة من السكر.

على عكس السكر، فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن استخدامه كمصدر بديل للسكر لمرضى السكر.

ويتكون كيميائيًا من ثلاث مواد حمض الأسبارتيك (40 في المئة)، فينيل ألانين (50 في المئة) والميثانول (10 في المئة).

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أشهر المنتجات التي يحتوي عليها الاسبارتام؟

هناك مجموعة متنوعة من المنتجات التي تسوق لنفسها على أنها “خالية من السكر”.

وأشهر الأمثلة على ذلك هي المشروبات الغازية العملاقة للمشروبات الغازية والمشروبات الغازية كوكا كولا دايت وكوكولا زيرو.

تحتوي ماركات المشروبات الغازية الأخرى مثل بعض نكهات فانتا ولوكوزاد ودكتور بيبر أيضًا على التحلية الاصطناعية.

ما هي أخطاره؟

تم الربط بين الأسبارتام ومجموعة من المشكلات الطبية العامة، من بينها الصداع والدوخة واضطرابات المعدة.