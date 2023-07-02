لا يُصدق.. شاهد قوة بروق وصواعق “ثريبان العرضيات” بمنطقة مكة

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نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، عصفت البروق والصواعق ثريبان العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت ثريبان العرضيات بمنطقة مكة المكرمة لبروق وصواعق قوية في مشهد مهيب وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر.

رياح نشطة على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح وأمطار وبرد على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح وأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كذلك على المنطقة الشرقية.

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ونبه المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية ورياح عاصفة على مكة والمدينة، تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.