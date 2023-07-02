الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد الاتجاه لتصنيفه “مادة مسرطنة”.. منتجات شهيرة لا تعرف أنها تحتوي على الأسبارتام!
لم يعد هناك أسرار.. تقنية جديدة تخترق الجدران عن طريق “الواي فاي”
مستوطنون يقتحمون “الأقصى” والاحتلال يهدم 96 منزلاً في القدس
كارثة.. ضحايا البعوض 700 ألف سنويًا.. تعرف على خطته في اختيارهم
لا يُصدق.. شاهد قوة بروق وصواعق “ثريبان العرضيات” بمنطقة مكة
صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل

الرئيسية

 /

فرص

 /

صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل

صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل

صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل
١١:١٥:١٧ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقعه الرسمي، عن بدء التسجيل في «برنامج تطوير الخريجين 2023م»، لحملة البكالوريوس والماجستير في (جميع التخصصات).

يهدف البرنامج إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية للتلائم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

ويمزج البرنامج بين التدريب النظري والعملي، وسوف يتخرج المرشحون الناجحون وهم مؤهلون لاغتنام الفرص الوظيفية الجديدة والإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030.

مسمى البرنامج

– برنامج تطوير الخريجين (PIF) لعام 2023م.

مراحل البرنامج (10 أشهر).

1- تدريب أكاديمي

– في هذه المرحلة، ستعمل على تطوير المهارات والمعارف الأساسية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين التعليمية و المشاريع التطبيقية.

2- تدريب مهني

– بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ستتاح لك فرصة تطبيق المهارات المتعلمة و التعرف على أفضل الممارسات العالمية والعمل جنبًا إلى جنب مع قادة وخبراء في مجالات مختلفة وذلك خلال ستة أشهر من التدريب المهني.

مزايا البرنامج

1- مكافأة مالية شهرية.

2- شهادة تخرج معتمدة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

3- تأمين صحي للمتدربين.

4- إجازات مدفوعة.

5- فرصة التعلم والعمل جنبًا إلى جنب مع قادة وخبراء صندوق الاستثمارات العامة.

6- تجربة تنموية عالمية المستوى ستكون بمثابة منصة انطلاق لحياتك المهنية.

نبذه عن البرنامج

1- يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

2- ينظم صندوق الاستثمارات العامة هذا البرنامج بالشراكة بين أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة وبعض الجامعات والمعاهد المعروفة على المستوى العالمي.

3- يعد برنامج تطوير الخريجين من الركائز الرئيسية لأكاديمية صندوق الاستثمارات العامة والتي تم تأسيسها في عام 2017م كأحد عناصر برنامج صندوق الاستثمارات العامة والذي شملت أهدافه على بناء قدرات رأس المال البشري.

رابط التقديم

– التقديم والإطلاع على الشروط والمتطلبات؛ عبر موقع صندوق الاستثمارات العامة الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

* آخر موعد للتقديم: الخميس بتاريخ 1444/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم برنامج تطوير الخريجين 2023م حملة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات صندوق الاستثمارات العامة

مواد ذات صلة

المزيد
كلية الاتصالات في جدة تطرح أكثر من 500 فرصة وظيفة لخريجيها

كلية الاتصالات في جدة تطرح أكثر من 500 فرصة وظيفة لخريجيها

٠٨:٢٧ م، الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣
القوات البرية تفتح باب القبول لوظائف في سلاح المهندسين

القوات البرية تفتح باب القبول لوظائف في سلاح المهندسين

٠٥:٠٦ م، الأثنين، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧
لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «الفنار» في الرياض

لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة «الفنار» في الرياض

٠١:٠٨ ص، الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠٢٢
تقنية بنات الطائف توفر 120 وظيفة للخريجات

تقنية بنات الطائف توفر 120 وظيفة للخريجات

١١:٢١ ص، الثلاثاء، ١٩ فبراير ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *