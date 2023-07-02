صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقعه الرسمي، عن بدء التسجيل في «برنامج تطوير الخريجين 2023م»، لحملة البكالوريوس والماجستير في (جميع التخصصات).

يهدف البرنامج إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية للتلائم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

ويمزج البرنامج بين التدريب النظري والعملي، وسوف يتخرج المرشحون الناجحون وهم مؤهلون لاغتنام الفرص الوظيفية الجديدة والإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030.

مسمى البرنامج

– برنامج تطوير الخريجين (PIF) لعام 2023م.

مراحل البرنامج (10 أشهر).

1- تدريب أكاديمي

– في هذه المرحلة، ستعمل على تطوير المهارات والمعارف الأساسية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين التعليمية و المشاريع التطبيقية.

2- تدريب مهني

– بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ستتاح لك فرصة تطبيق المهارات المتعلمة و التعرف على أفضل الممارسات العالمية والعمل جنبًا إلى جنب مع قادة وخبراء في مجالات مختلفة وذلك خلال ستة أشهر من التدريب المهني.

مزايا البرنامج

1- مكافأة مالية شهرية.

2- شهادة تخرج معتمدة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

3- تأمين صحي للمتدربين.

4- إجازات مدفوعة.

5- فرصة التعلم والعمل جنبًا إلى جنب مع قادة وخبراء صندوق الاستثمارات العامة.

6- تجربة تنموية عالمية المستوى ستكون بمثابة منصة انطلاق لحياتك المهنية.

نبذه عن البرنامج

1- يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

2- ينظم صندوق الاستثمارات العامة هذا البرنامج بالشراكة بين أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة وبعض الجامعات والمعاهد المعروفة على المستوى العالمي.

3- يعد برنامج تطوير الخريجين من الركائز الرئيسية لأكاديمية صندوق الاستثمارات العامة والتي تم تأسيسها في عام 2017م كأحد عناصر برنامج صندوق الاستثمارات العامة والذي شملت أهدافه على بناء قدرات رأس المال البشري.

رابط التقديم

– التقديم والإطلاع على الشروط والمتطلبات؛ عبر موقع صندوق الاستثمارات العامة الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

* آخر موعد للتقديم: الخميس بتاريخ 1444/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.