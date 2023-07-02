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كارثة.. ضحايا البعوض 700 ألف سنويًا.. تعرف على خطته في اختيارهم

كارثة.. ضحايا البعوض 700 ألف سنويًا.. تعرف على خطته في اختيارهم

كارثة.. ضحايا البعوض 700 ألف سنويًا.. تعرف على خطته في اختيارهم
١١:٢٤:١٣ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

يتسبب البعوض في نشر العديد من الأمراض، ونقل العشرات منها إلى الإنسان، حتى بلغ عدد ضحاياه حوالي 700 ألف حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

يقول كونور مكمينيمان الذي يعمل في معهد “جونز هوبكنز” لأبحاث الملاريا، ويدرس طريقة انجذاب البعوض للإنسان، إنه رغم صغر حجم هذه الحشرات، إلا أنها تتمتع بحاسة شم قوية ويمكنها تتبع الإشارات الكيميائية التي يبعثها جسم الإنسان.

ويقول إن البشر في حالة حرب مع البعوض منذ آلاف السنين، وهي حشرة ليست مجرد مصدر للإزعاج، ولكنها تستطع نشر العديد من الأمراض.

ويعد فصل الصيف بيئة مناسبة لانتشار البعوض والاستمتاع باصطياد البشر يوميًا، كما أن بعض الناس يعد جذابا للبعوض أكثر من غيرهم، والسبب في ذلك هي الطريقة التي يقوم بها البعوض بشم أجسامنا.

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التهوية أفضل سبل الوقاية من البعوض

ويرى أن أفضل طريقة لتجنب البعوض ومشاكله، المحافظة على بيئة ذات تهوية جيدة باستمرار حتى لا يتعود على رائحة الجسد وينجذب إليها. كما أنه لا بد من التخلص من المياه الراكدة في حدائق المنازل، لأنها بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البعوض.

وينصح كل إنسان بحماية نفسه من خلال استخدام طارد للحشرات على أن يكون مسجلاً في حماية البيئة؛ لأنها فعالة في منع البعوض من التعرف على فريسته أو إيذائها.

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