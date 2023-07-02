منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل لـ”الأرصاد” من أمطار وأتربة على 5 مناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن المطار مصحوبة برياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل” الحناكية والمهد والرايس وينبع”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والقنفذة والليث”.

3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق”.

4 – منطقة جازان، وتشمل محافظات “الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب وبيش وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد”.

5 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والفحمة “.

ونبه المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

رياح نشطة على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح وأمطار وبرد على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة.

رياح وأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة والشرقية.

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