بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟

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مع انتهاء موسم الحج، برز التساؤلحول مواعيد إصدار تصاريح العمرة، ووقف العمل بالقرار الصادر في يونيو الماضي في إطار الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن مواعيد بدء اصدار تصاريح العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa

– حساب تويتر :

@HajMinistry

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آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، أن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو 2023)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

ومنعت المديرية العامة للأمن العام دخول المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة المكرمة، وذلك بدءًا من 1444/10/25هـ (الموافق 15 مايو 2023).

وبموجب القرار، تم إعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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