الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟
20 نقابة ومنظمة عمالية دولية تدخل في مواجهة ضد الذكاء الاصطناعي
الشروط والتفاصيل.. احتساب ضريبة هامش ربح بيع السيارات المستعملة
5 نصائح صحية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى
التأمينات تكشف عن موعد وحالات إيقاف دعم ساند
مضاد حيوي طبيعي.. استخدام نوى التمر في مكافحة أمراض الأسماك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟

بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟

بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟
١٠:١٠:١٧ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

مع انتهاء موسم الحج، برز التساؤلحول مواعيد إصدار تصاريح العمرة، ووقف العمل بالقرار الصادر في يونيو الماضي في إطار الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن مواعيد بدء اصدار تصاريح العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa
– حساب تويتر :
@HajMinistry

اقرأ أيضًا:

اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

 

آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة 

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، أن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو 2023)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

ومنعت المديرية العامة للأمن العام دخول المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة المكرمة، وذلك بدءًا من 1444/10/25هـ (الموافق 15 مايو 2023).

وبموجب القرار، تم إعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

اقرأ أيضًا:

إصدار تصاريح العمرة والزيارة لمقيمي الخليج الحاصلين على التأشيرة السياحية عبر “اعتمرنا”

 

الكلمات الدلالية:
آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة مواعيد إصدار تصاريح العمرة موسم الحج وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
أهالي «ريع البكر» يشيدون بالإنجاز الأمني في مواجهة قاتلي «بدر الرشيدي»

أهالي «ريع البكر» يشيدون بالإنجاز الأمني في مواجهة قاتلي «بدر الرشيدي»

٠١:٤٣ م، الأربعاء، ٠٩ مارس ٢٠١٦
تفاصيل ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

تفاصيل ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

٠٥:٠٤ م، الأحد، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
احذر.. انتشار رابط يؤدي إلى تعطيل الهاتف والكمبيوتر

احذر.. انتشار رابط يؤدي إلى تعطيل الهاتف والكمبيوتر

١١:٠٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠١٦
قرار إيقاف زراعة الأعلاف على طاولة الجهات العليا للبتِّ فيه

قرار إيقاف زراعة الأعلاف على طاولة الجهات العليا للبتِّ فيه

٠٨:٠٨ ص، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *