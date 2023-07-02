التقديم الآن.. “الداخلية” تفتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت أن التقديم بدأ صباح اليوم، لحاملي الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 67 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

شروط القبول وضوابطه

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب أن تنطبق على المتقدم شروط القبول وضوابطه، وهي:

1- ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

2- أن يكون المتقدم مواطنًا الأصل والمنشأ.

3- وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

4- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

5- وأن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي).

اقرأ أيضًا:

مزايا وبدلات.. “أرامكو” تُعلن طرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات

6- وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

7- لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

8 – يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

9- وأن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

10- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

اقرأ أيضًا:

سارع بالتقديم.. 22 جهة حكومية تُعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة للخريجين

11- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري).

12- وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (65%).وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

اقرأ أيضًا:

سارع بالتقديم.. وظائف بسفارة أمريكا في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

13- وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

14- وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

منصة أبشر

ونوّهت إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المرشحين للقبول مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم.

وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية، وتسجيل البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة.

اقرأ أيضًا:

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك كافة.

كما أن إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم، وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (step) لاحقًا.

موعد التقديم

ويمكن للراغبين في ذلك التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الأحد 14/ 12/ 1444 هـ حتى يوم الأربعاء 17/ 12/ 1444هـ.

طريقة التقديم

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي، إلى أن التقديم يكون عبر هذا الرابط (اضغط هنا)، ولن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال المنصة.