التأمينات تكشف عن موعد وحالات إيقاف دعم ساند

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد إيقاف صرف تعويض ساند للمستفيدين.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يتم إيقاف صرف تعويض ساند عند إكمال مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة، أو بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف أيهما أسبق”.

وأضافت: “ويتم الإيقاف إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص”.

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نظام ساند

نظام “ساند” هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته.

من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى.

ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

ويشمل نظام “ساند” كافة العاملين في المملكة في لقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام “ساند” يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

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الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل