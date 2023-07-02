الشروط والتفاصيل.. احتساب ضريبة هامش ربح بيع السيارات المستعملة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن البدء بإتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة “VAT” على هامش ربح بيع “السيارات المستعملة المؤهلة”.

المستهدف من الخدمة

وأشارت الهيئة، إلى أن طريقة هامش الربح، تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلة لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

عدم إلزامية تطبيق طريقة هامش الربح

وأكدت الهيئة على عدم إلزامية، تطبيق طريقة هامش الربح، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

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الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح

أما عن الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، يجب أن تكون:

1- أن تكون السيارة مصنفة كسيارة مؤهلة.

2- السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة.

3- أن تكون السيارة موجودة، وسبق استعمالها داخل المملكة.

4- كل من المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات.

5- ضرورة أن يحصل التاجر، المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا، لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

ودعت الهيئة عند وجود أي استفسار بشأن طريقة حساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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اسأل الزكاة والضريبة والجمارك

أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر أو عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

خطوات التقدم بطلب احتساب القيمة المضافة

وبينت أن خطوات التقدم بطلب احتساب القيمة المضافة على هامش الربح من بيع السيارات المستعملة المؤهلة كالتالي:

1 – الدخول على الخدمة عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2 – تعبئة نموذج التقديم

3 – مراجعة واعتماد الطلب من قبل الهيئة

4 – الإشعار بالموافقة

5 – البدء باستخدام طريقة هامش الربح سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2023.

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تراجع كبير في مبيعات السيارات

يأتي هذا بعد موجة الارتفاعات الهائلة في أسعار السيارات خلال الأشهر الماضية، حيث بدأ المستهلك في إعادة النظر والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء.

وحسب نتائج مجلس معلومات السيارات “أميك” في الربع الأول من العام الجاري، فقد تم رصد تراجع كبير في مبيعات السيارات مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

ودفعت حالة الركود الوكلاء والموزعين إلى محاولة رفع هامش أرباحهم من عمليات البيع المحدودة لتجنب المزيد من الخسائر نتيجة التقلبات الأخيرة في سوق السيارات.