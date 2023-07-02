نصائح لا تفوتك.. كيف تكون أكثر حماسًا للعمل بعد الإجازة؟

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على الرغم من أن قضاء إجازة قد يساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية، إلا أنه مع انتهائها، فقد يعود بعض الموظفين إلى أعمالهم وهم أقل حماسًا وجدية، وقد يصاب بعضهم بالتوتر عند العودة إلى روتينهم المعتاد أو عملهم.

ورصد موقع “ميديكال نيوز توداي” أهم الأعراض لذلك وبيان كيف تكون أكثر حماسًا للعمل بعد النتهاء الإجازة، على النحو التالي.

الأعراض

قد يعاني الأشخاص من تغيرات مزاجية بعد انتهاء الإجازة متمثلة في الأعراض التالية:

-قلق غامض.

-زيادة التهيج.

-الشعور بالحنين.

-صعوبة النوم.

-الانزعاج العام أو عدم الارتياح.

قد تستمر الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين بعد العودة من الإجازة وتؤثر على أداء الشخص في العمل أو في علاقاته.

تشمل الأعراض :

-استمرار الشعور بالحزن أو القلق أو الفراغ.

-الشعور باليأس أو التشاؤم.

-الشعور بالضيق أو الإحباط أو القلق.

-الشعور بالذنب أو انعدام القيمة أو العجز.

-فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة عادة.

-التعب أو نقص الطاقة.

-صعوبة في التركيز.

-تغييرات في أنماط النوم.

-تغيرات الشهية.

-تغيرات الوزن غير المبررة.

-الأوجاع والآلام الجسدية غير المبررة.

إذا عانى الأشخاص من بعض ما سبق بشكل يومي، لمدة أسبوعين أو أكثر، فقد يشير ذلك إلى الاكتئاب.

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الأسباب

قد يحدث ذلك لعدد من الأسباب.

على الرغم من أن الدراسات توصلت إلى أن الإجازات قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر العقلي وزيادة الرضا عن الحياة، إلا أن الآثار الإيجابية قد تختفي في غضون الأسبوع الأول من العودة إلى الحياة اليومية.

عند الانتهاء من الإجازة، قد يشعر الناس بالضغط عند العودة للعمل وممارسة وروتينهم اليومي، مما قد يتسبب في زيادة الضغط النفسي مرة أخرى.

في دراسة أجريت عام 2020 على 60 عاملاً، قام الباحثون بقياس التغيرات النفسية التي حدثت قبل وأثناء وبعد الإجازة.

لم يكن هناك أي تغيير في المشاعر السلبية والتوتر والعدوانية قبل الإجازة، ولكنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد ذلك.

وأظهرت النتائج أن بعض الفوائد تحدث فقط للأشخاص الذين يعانون من ضغوط العمل المنخفضة. في بعض الأشخاص، بدا أن ضغوط العمل تنتشر في فترات ما قبل الإجازة وما بعدها، مما قد يقلل من الآثار الإيجابية للإجازة.

تتضمن بعض النظريات حول اكتئاب ما بعد الإجازة الحاجة إلى إجراء تعديلات بين الإجازة وروتين الحياة اليومية.

قد يساهم الإجهاد في مكان العمل في الإصابة بالاكتئاب بعد الإجازة. قد توفر الإجازات هروبًا من المواقف العصيبة، مثل الصراع أو المضايقة في العمل، والتي يتعين على الأشخاص مواجهتها عند عودتهم.

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كيف تكون أكثر حماسًا للعمل بعد الإجازة؟

يمكن من خلال القيام بالأمور التالية أن تكون أكثر حماسًا في أداء عملك بعد الرجوع من الإجازة:

-العودة إلى جدول النوم المعتاد.

-التخطيط لبعض الأنشطة الترفيهية أو الاجتماعية الممتعة.

-اتباع روتين إيجابي حتى تتمكن من بدء العمل بهدوء.

-مواكبة النشاط البدني المنتظم.

-ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل

-قد يرغب الأشخاص أيضًا في التخطيط لنشاط ممتع يتطلعون إليه خلال الأسابيع أو الأشهر التالية لإجازتهم.

-قد يساعد التخطيط لإجازة مستقبلية، أيضًا في التذكير بأن هناك إجازة أخرى يتطلعون إليها.

إذا كان لدى شخص ما نزاع لم يتم حله في المنزل أو العمل ينعكس بالسلب على حالته المزاجية بعد الإجازة، فقد يكون من الأفضل اتخاذ إجراء للتعامل مع هذه المشكلات قبل الإجازة.

التأمل الواعي

قد يجد الناس أن ممارسة التأمل الواعي يساعد في تقليل القلق. يمكن أن يساعد في منعهم من التركيز المفرط على الماضي أو المستقبل. تتضمن الطرق:

-أخذ نفس عميق من الأنف والزفير عن طريق الفم مع العد.

-المشي وإشراك الحواس لملاحظة ما يحيط بها.

-الأكل ببطء وتذوق كل قضمة لملاحظة القوام والروائح والذوق.

-مسح الجسم من خلال لفت الانتباه إلى كل منطقة والتركيز على شعورها.

كيف تتخلص من الضغوط المرتبطة بالعمل؟

إذا كان الناس يعانون من ضغوط مرتبطة بالعمل، تقترح جمعية علم النفس الأمريكية الطرق التالية للمساعدة في التغلب عليها:

-استخدام دفتر يوميات لتتبع المواقف التي تسبب التوتر وكيفية استجابة الشخص لها.

-إيجاد طرق صحية للتعامل مع التوتر، مثل ممارسة الرياضة والنوم الجيد.

-إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية وتخصيص وقت لهوايات أو أنشطة ممتعة، مثل قراءة كتاب أو قضاء وقت ممتع مع العائلة.

-إنشاء حدود بين العمل والحياة، مثل عدم مراجعة البريد الإلكتروني خارج يوم العمل أو عدم الرد على الهاتف بعد ساعات معينة.

-إتاحة وقت منتظم للراحة وإعادة الشحن بعيدًا عن العمل.