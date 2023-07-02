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لماذا عبور صحاري الربع الخالي والدهناء والنفود الكبير صيفًا يعني الموت؟
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لماذا عبور صحاري الربع الخالي والدهناء والنفود الكبير صيفًا يعني الموت؟

لماذا عبور صحاري الربع الخالي والدهناء والنفود الكبير صيفًا يعني الموت؟

لماذا عبور صحاري الربع الخالي والدهناء والنفود الكبير صيفًا يعني الموت؟
٠٩:٢٦:٠٧ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند،  أن بحار الرمال في المملكة تُشكل نسبة كبيرة من مساحتها.

الصحاري في المملكة من أشد الصحاري جفافًا

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الصحاري في المملكة من أشد الصحاري جفافًا، وعليه فإن عبور صحاري الربع الخالي والدهناء والنفود الكبير وغيرها، خاصة في فصل الصيف قد يعني الموت.

وأضاف أن السبب يكمن في مساحة الربع الخالي التي تعادل مساحة فرنسا، وأن رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطرة.

ونوه إلى أنه لا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها، بل ولا وادي يُذكر.

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خطر عبور الصحاري في فصل الصيف الحارق

وبين أن المملكة صحراء واسعة، حارة وجافة، ومترامية الأطراف، والمسافات البينية بين المدن والمحافظات والبلدات شاسعة وممتدة.

وتفصل بينها المفازات المهلكة، والأودية المنهكة، والصحاري المخيفة، والقفاري التي تترصد بالعابرين موتاً وهلاكاً، خاصة في فصل الصيف الحارق.

وأشار إلى أنه من وقتٍ لآخر نُفجع بأخبار محزنة، وقصص مبكية، وصور مؤلمة، عن ضحايا التيه في الصحراء، والضياع في البيداء.

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تتعدد الأسباب والموت بالصحراء واحد

وعند الاستقراء تكون تلك الحوادث متكررة، وربما متنوعة، ولكن! السيناريو يكاد يكون واحدًا لجميع القصص، وهو الموت عطشًا وجوعًا، وربما رعبًا.

وفي معظم الحالات قد يجني المسافر على نفسه، فالقصور في أخذ احتياطات الأمن والسلامة والصحة، يكاد يكون شبه معدوم.

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إرشادات مهمة عند عبور الصحراء

ونصح من يسلك الطرق الصحراوية الطويلة والنائية، أو من يخرج للصيد، أو التنزه أن يعد العدة لمفاجآت الطريق، ولأي طارئ لابد من الآتي:

1 – تفحص السيارة.

2 – وقود احتياطي.

3 – شنطة إسعافات أولية.

4 – الاستزادة بالماء والطعام.

5 – الهاتف الفضائي “الثريا”.

6 – مستلزمات الرحلات البرية المعروفة.

7 – إخبار قريب أو صديق عن رحلتك ومسارك الجغرافي.

8 – حَمُل خريطة، والسؤال عن الطريق، لاستطلاع المنطقة عبر برنامج قوقل إيرث ما أمكن، أو الخرائط لمعرفة جغرافيتها وما حولها من معالم طبيعية أو بشرية.

9 – أن يصطحب معه صاحب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر الإنسان بمفرده “لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ”.

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الدهناء الربع الخالي الصيف المسند النفود الكبير خطر عبو الصحاري صحراء الربع الخالي عبور الصحاري فرنسا

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