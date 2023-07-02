مضاد حيوي طبيعي.. استخدام نوى التمر في مكافحة أمراض الأسماك
تواصل – فريق التحرير:
يعكف علماء في كليات التقنية العليا بأبوظبي، على إنتاج أعلاف الأسماك من النفايات الناتجة عن استهلاك التمور.
وذلك عن طريق حرق نوى التمر؛ لأنهم يعتقدون أنها قد تكون مصدرًا غذائيًا بديلًا للأسماك، يمكن أن يعزز نموها.
كما اكتشفوا أيضًا أن نوى التمر، تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات يمكن استخدامها لمحاربة الأمراض في الأسماك.
10 فوائد لنوى التمر
1 – أظهرت بعض الدراسات أن نواة البلح تحتوي على مستخضر البرانثوساياندين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد الناتج عن تعرض الحمض النووي DNA للتلف.
2 – وبخلاف مستحضر البرانثوساياندين، تحتوي نواة البلح على مضادات أكسدة أخرى تكافح الشوارد الحرة بالجسم، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، مثل الفينول، والبوليفينويل، والفلانفويد.
3 – تتميز نواة البلح باحتوائها على نسبة عالية من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والإسهال، والغازات، والانتفاخ، واضطرابات القولون العصبي.
4 – كما تسهم الألياف الموجودة بنواة البلح في ضبط نسبة السكر بالدم، الأمر الذي يجعلها الاختيار الأمثل لمرضى السكري.
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يعالج نوى التمر العديد من المشاكل الصحية
5- مقاومة الأمراض الفيروسية.
6- تأخير علامات الشيخوخة.
7- مفيدة للشعر.
8- مسكن لآلام الأسنان.
9- مفيدة لصحة القلب.
10- تفتيت حصوات الكلى.