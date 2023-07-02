استمرار أعمال العنف في فرنسا.. نجاة عمدة إحدى المدن وتوقيف 1311 شخصًا

تواصل – وكالات:

وسط عمليات تخريب ونهب ولليوم الخامس عل التوالي، تستمر أعمال الشغب في معظم أنحاء فرنسا، لتؤكد السلطات أنه تم توقيف 1311 شخصًا حتى الآن.

نشر 7 آلاف شرطي في باريس

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أنه سيتم نشر 7 آلاف شرطي وعنصر لمكافحة الشغب في باريس من بين 45 ألفًا تم استدعاؤهم.

استدعاء 45 ألف شرطي وعنصر مكافحة شغب

وأكد أنه تم نشر 45 ألف شرطي وعنصر مكافحة شغب لاحتواء الاضطرابات الليلية مع تعزيزات إلى ليون ومارسيليا.

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وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن أسرة عمدة “هاي لي روز” تعرضت أمس، لاعتداء، ونقلت إلى المستشفى بعد هجوم على إقامتهم.

كما تمكن نجلا عمدة “هاي لي روز” تمكنا من اللوذ بالفرار.

فرنسيون يطالبون السلطات بفرض حالة الطوارئ

ووسط مطالب بفرض حالة الطوارئ، دعت الشرطة الفرنسية، الشبان دون 18 عامًا بعدم التوجه لجادة الشانزيليزيه وسط باريس.

صدامات عنيفة وعمليات نهب وحرق

يأتي هذا بعدما اندلعت صدامات عنيفة وعمليات نهب وحرق لمتاريس في مدينة مونليسون وسط فرنسا، وانتشار أمني بشارع الشانزيليزيه وسط باريس.

فيما وقعت صدامات عنيفة في مونبولييه جنوبي فرنسا، مع مناوشات عنيفة في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، لترد الشرطة بالغازات المسيلة للدموع.

ودعا وزير العدل الفرنسي، في بيان للعشب، إلى عدم الانسياق وراء دعوات العنف عبر منصات التواصل.

الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وفرنسا على وشك فرض حالة الطوارئ

تضرر 250 من فروع البنوك بسبب أعمال التخريب

وكشف وزير الاقتصاد الفرنسي، أن 250 من فروع البنوك تضررت بسبب أعمال التخريب، مبينًا أن شركات التأمين وعدت بتقديم تعويضات للمتضررين من أعمال التخريب الأخيرة.

حرق عدد من المحلات خلال أعمال الشغب

وأوضح أنه تم حرق عدد من المحلات خلال أعمال الشغب، وأنه ينبغي الرد بكل حزم على هذه الممارسات، مؤكدًا أنه قرر استئناف عمل خلايا الأزمة في مختلف مدن البلاد لمتابعة الأوضاع.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعويض أصحاب المحلات المتضررين من أعمال العنف الأخيرة.

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مقتل فتى مراهق

واندلعت الاضطرابات في فرنسا، بعد أن قام شرطي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد أن رفض الامتثال لطلب الشرطة.