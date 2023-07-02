سكني يفك لغز الرسالة “الغامضة”

تواصل – فريق التحرير:

مع تكرار ظهور رسالة “يوجد شاغر ولا يمكن الحجز”، أمام البعض عند محاولة الانتفاع من مشاريع وخدمات برنامج سكني، أصدر البرنامج التابع لوزارة الإسكان توضيحًا بهذا الخصوص.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بخصوص تكرار العبارة السابقة عند محاولة الحجز:

“في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها، كما في الحالة التي تواجهك، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.