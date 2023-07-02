الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
سكني يفك لغز الرسالة “الغامضة”
بريطانيا.. تحذير خطير بوجود مادة سامة قاتلة في مباني المدارس
استمرار أعمال العنف في فرنسا.. نجاة عمدة إحدى المدن وتوقيف 1311 شخصًا
ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟ “الخثلان” يوضح (فيديو)
أعلاها 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مكة وجميع مناطق المملكة
عاجل.. لماذا قرر إيلون ماسك التضييق على مستخدمي تويتر؟ اعرف الأسباب (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

سكني يفك لغز الرسالة “الغامضة”

سكني يفك لغز الرسالة “الغامضة”

سكني يفك لغز الرسالة “الغامضة”
٠٩:٠٢:٢٣ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

مع تكرار ظهور رسالة “يوجد شاغر ولا يمكن الحجز”، أمام البعض عند محاولة الانتفاع من مشاريع وخدمات برنامج سكني، أصدر البرنامج التابع لوزارة الإسكان توضيحًا بهذا الخصوص.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بخصوص تكرار العبارة السابقة عند محاولة الحجز:

“في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها، كما في الحالة التي تواجهك، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها”.

اقرأ أيضًا:

توضيح #عاجل وجديد من “سكني” حول أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يونيو

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم خيارات برنامج سكني شروط الحصول على الدعم السكني مشاريع وخدمات برنامج سكني وزارة الإسكان

مواد ذات صلة

المزيد
مُعلمة تُنقذ حياة طالبة مصابة بـ«الصَّرَع» في مدرسة بسكاكا

مُعلمة تُنقذ حياة طالبة مصابة بـ«الصَّرَع» في مدرسة بسكاكا

١٠:٣٧ ص، الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠١٥
وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

٠٥:٥٩ م، الخميس، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
تنفيذ حد الغِيلة في سورية قتلت زوجها السعودي

تنفيذ حد الغِيلة في سورية قتلت زوجها السعودي

٠٤:١٥ م، الأربعاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥
بعد منحه جزءًا من كبده لطفل قبل عامين.. مواطن بالجوف يتبرع بكليته لامرأة

بعد منحه جزءًا من كبده لطفل قبل عامين.. مواطن بالجوف يتبرع بكليته لامرأة

٠٩:١١ ص، الأربعاء، ٠٦ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *