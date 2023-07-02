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ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟ “الخثلان” يوضح (فيديو)
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ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟ “الخثلان” يوضح (فيديو)

ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟ “الخثلان” يوضح (فيديو)

ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟ “الخثلان” يوضح (فيديو)
٠٨:٢٣:٤٨ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الأمور التي تلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك.

ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الحاج إذا قضى نسكه فإن الله تعالى يقول: “فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم”، يعني عند الانتهاء من مناسك الحج اذكروا الله تعالى ذكرًا كثيرًا.

“فاذكروا الله كذكركم آباءكم”

وأضاف أن معنى قوله تعالى: “كذكركم آباءكم”، فكما يلهج الطفل بذكر أبويه، فإن الحاج بعد الفراغ من أداء مناسكه عليه أن يذكر الله تعالى أكثر من هذا الطفل.

وبين أن كفار قريش كانوا يجتمعون في منى، ويذكرون مفاخر آبائهم، فأمر الله تعالى الحجاج بأن يذكروه كما يفعل هؤلاء بذكرهم أباءهم أو أشد ذكرًا.

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الذكر والاستغفار بعد أداء الفرائض والعبادات

وأشار إلى أنه ينبغي على حجاج بيت الله الحرام الإكثار من ذكر الله تعالى بعد فراغهم من الحج، إضافة إلى أن الله تعالى أمر بالاستغفار عند الفراغ من العبادات.

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