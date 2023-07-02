بريطانيا.. تحذير خطير بوجود مادة سامة قاتلة في مباني المدارس

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أشار تقرير لمكتب التدقيق الوطني البريطاني عن مخاطر مادة “الأسبستوس” الموجودة في آلاف المدارس في بريطانيا، رغم حظر استخدامها منذ عام 1999.

وتفيد التقارير أن هذه المادة، قد تسببت في وفاة 10 آلاف تلميذ ومعلم، في المدارس والمنشآت التعليمية البريطانية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1980 و2017.

ورم الظهارة المتوسطة وراء زيادة عدد الوفيات

وقد كان السبب الرئيس لهذه الوفيات، أنها ناجمة عن ورم الظهارة المتوسطة، وهو نوع نادر من السرطان يصيب طبقة البطانة في العديد من تجاويف الجسم، مثل الرئتين والصدر والبطن، وكما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتطلق المواد التي تحتوي على “الأسبستوس” أليافًا في الهواء عندما تتضرر، أو يتدهور حال المباني التي تستخدم هذه المادة، وتسبب أمراضًا خطيرة عند استنشاقها.

24 ألف منشأة تعليمية في خطر

وقدّر مكتب التدقيق الوطني البريطاني، الأسبوع الماضي، أن هناك 24 ألف منشأة تعليمية، تجاوزت عمرها الافتراضي، لتمثل “قنابل موقوتة” لمادة “الأسبستوس”.

وتقول صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إن عدد الوفيات المحتملة التي قد تنجم عن “الأسبستوس”، سيرتفع خلال الثلاثين إلى الأربعين عامًا القادمة، إذا لم يتم التحرك بشأن هذه المادة الخطيرة، والحرص على عدم استعمالها في المباني.

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