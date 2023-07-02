مع انتهاء إجازة العيد.. موظفو القطاع الخاص غير الربحي يستأنفون عملهم اليوم

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يستأنف العاملون بالقطاع الخاص غير الربحي، عملهم اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام.

وذلك بدءًا من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 19 /12/1444هـ، 27/7/2023.

وأضافت في بيان لها، أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

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موعد عودة العاملين في القطاع الحكومي

إلى ذلك، من المقرر أن يستأنف العاملون بالقطاع الحكومي الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

والقطاع الخاص غير الربحي يشمل الجمعيات الخيرية والتعاونية، والجمعيات التطوعية، التي تقدم الخدمات دون أي هدف مالي، من وراء ما تقدمه من خدمات أو مساعدات في مختلف المجالات.

ومن أهداف رؤية السعودية 2030 رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ضمن 10 مجالات عمل.

تستهدف الرؤية دعم وتيسير الأعمال الخيرية والتطوعية، وتعزيز إسهام المواطنين في تقديم العون والدعم لكافة أفراد المجتمع، مما أسهم في رفع أعداد المتطوعين بمقدار 20 ضعفًا بين عامي 2015 و2022.

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