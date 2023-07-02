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عاجل.. لماذا قرر إيلون ماسك التضييق على مستخدمي تويتر؟ اعرف الأسباب (فيديو)

عاجل.. لماذا قرر إيلون ماسك التضييق على مستخدمي تويتر؟ اعرف الأسباب (فيديو)

عاجل.. لماذا قرر إيلون ماسك التضييق على مستخدمي تويتر؟ اعرف الأسباب (فيديو)
٠٨:٠٤:٥٣ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

قرر إيلون ماسك المستحوذ الرئيس على “تويتر”، أمس السبت، تحديد الاستخدامات المجانية لشبكة تويتر، وفتحها لمن يدفع مقابل الخدمة.

وأشار خبير التقنية، عبدالعزيز الحمادي، أن ماسك، ومنذ مجيئه، وهو يحاول الحصول على أي أموال من المستخدمين، نظرًا لما تتكبده الشركة من أموال هائلة تدفع يوميًا، لتشغيلها وتغطية تكاليفها، سواء الخاصة بالعاملين فيها، أو تكلفة الخدمات التي تقدمها.

وأضاف الحمادي، عبر فضائية الإخبارية، أنه في ظل الزيادة الكبيرة للمشتركين، يزداد العبء على الرجل، الذي لا يجد مفرًا من الحصول على مقابل مادي ثمنًا لما يقدمه من خدمات.

موارد تويتر أقل من نفقاتها

ويرى الحمادي أن موارد تويتر أقل كثيرًا من نفقاتها، وما حدث مؤخرًا، عندما قام ماسك بإغلاق الرسائل القصيرة التي تستخدم في عملية التسجيل يؤكد ذلك؛ لأنه كان يدفع الملايين مقابل هذه الرسائل للشركات الأخرى.

ويعتقد أن ماسك لن يقتصر في الحصول على مقابل للخدمة، من الشركات التي تستفيد من تويتر فقط، بل إنه يستهدف كل المستخدمين، لأنه يريد ثمن الخدمة من الجميع وليس من فئة معينة.

والهدف الأساسي من ذلك، كما يقول الحمادي، خطته في تحويل الشركة مستقبلاً إلى شركة مساهمة، وبالتالي فإن شركة لها دخل يكفي احتياجاتها، ومشتركين بالملايين يدفعون مقابل خدماتها، ستكون قيمتها أكبر من الاقتصار على عملائها من الشركات فقط.

لن يضحي ماسك بالمشترك المجاني

لكن خبير التقنية يرى في نهاية الأمر أن إيلون ماسك لن يضحي بالمشترك المجاني بسهولة، خوفًا من تراجع المشتركين بصورة تعود بالضرر على الشركة وعلى عكس ما يريد.

لذا يتوقع الحمادي أن محدودية التصفح المجاني ربما تكون لفترة مؤقتة، إلى حين وصول المشتركين بمقابل مادي إلى المستوى المرضي لإيلون ماسك.

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