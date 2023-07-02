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أعلاها 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مكة وجميع مناطق المملكة

أعلاها 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مكة وجميع مناطق المملكة

أعلاها 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مكة وجميع مناطق المملكة
٠٨:١٩:٥١ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في الأحساء والخرج.

وسجل المركز 45 درجة في المدينة وحفر الباطن ووادي الدواسر وعرفات ومزدلفة والدمام، و44 في مكة والرياض والتنهات ومنى والدهناء وبريدة والصمان.

كما سجل 43 درجة في الدوادمي والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والقريات 20، والباحة 21، وطريف23، والطائف 26 درجة مئوية.

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رياح نشطة على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح وأمطار وبرد على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح وأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كذلك على المنطقة الشرقية.

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