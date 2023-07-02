خدمة اليوم.. 10 خطوات لتقديم طلب تسجيل الإفراغ العقاري الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأحد، أهم وأيسر الخطوات اللازمة لتقديم طلب تسجيل الإفراغ العقاري الإلكتروني

وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخدمة تُمكّن المستفيد من تسجيل طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني لنقل ملكية العقار بصفته أصيلًا عن نفسه، أو وكيلًا عن فرد، أو ممثلًا عن جهة.

وأضافت أن الخدمة تتيح للبائع إنشاء الطلب وإلغاءه، كما تتيح للمشتري قبول الطلب أو رفضه، من خلال هذه الخطوات والشروط:

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الخطوات

1 – سجل الدخول إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

2 – لإنشاء طلب، ادخل إلى “طلب جديد”.

3 – اختر أحد الصكوك العقارية من القائمة، علمًا بأنه يتم عرض الصكوك العقارية 4 – المتوافقة مع الشروط وأحكام الخدمة فقط.

5 – استعرض الصك العقاري.

6 – استعرض معلومات البائع

7 – أدخل رقم الحساب البنكي “الايبان” الخاص بالبائع، وبيانات الصفقة، وبيانات المشتري.

8 – يتم التحقق من الرقم المرجعي “رقم الطلب” الخاص بضريبة التصرفات العقارية.

9 – استعرض وراجع بيانات الطلب.

10 – يتم اعتماد الطلب.

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شروط استخدام الخدمة

1 – التحقق من الرقم المرجعي لضريبة التصرفات العقارية المزود من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

2 – يتعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية.

3 – تلغى العملية تلقائيا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المُشتري في غضون ثلاثة أيام.

4 – الحد الأعلى للعملية العقارية هو 20 مليون ريال سعودي.

5 – الحد الأدنى للعملية العقارية هو ألف ريال سعودي.

6 – تُستخدم خدمة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى الخدمة.

7 – عند إنشاء طلب انتقال ملكية يتم تعليق الصك حتى إتمام العملية أو إلغائها.

8 – لا يمكن للبائع إلغاء الطلب عند قبول المشتري للطلب.

9 – يجب أن يكون لدى جميع الأطراف حساب مفعل في نظام (أبشر).

10 – يجب ألا يقل عمر أطراف العملية عن 18 عاماً.

11 – في حال عدم الالتزام بالشروط والأحكام، يتحمل مستخدم الخدمة ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، والتي قد تشمل بطلان التصرف العقاري.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 1950″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.