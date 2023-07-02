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الهند.. مصرع 25 جراء اندلاع حريق في حافلة
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الهند.. مصرع 25 جراء اندلاع حريق في حافلة

الهند.. مصرع 25 جراء اندلاع حريق في حافلة

الهند.. مصرع 25 جراء اندلاع حريق في حافلة
٠٧:١٢:٢٨ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ذكرت الشرطة الهندية أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا بوسط الهند.

اشتعال النار في الحافلة

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه، مساء السبت، عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضح ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني لوكالة فرانس برس.

وقال الشرطي “كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصًا. لقي 25 شخصًا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون”.

ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق بومباي العاصمة الاقتصادية للهند.

فتح تحقيق في ملابسات الحادث

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وكتب رئيس الوزراء ناريندا مودي على تويتر “أفكاري وصلواتي مع عائلات الذين لقوا حتفهم. اتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

تكثر الحوادث على شبكة الطرق الواسعة في الهند والتي تفتقر للصيانة الكافية والمعروفة بخطورتها.

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