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عقوبات قاسية.. ضبط 10.710 مخالفين في أسبوع وترحيل 6274
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عقوبات قاسية.. ضبط 10.710 مخالفين في أسبوع وترحيل 6274

عقوبات قاسية.. ضبط 10.710 مخالفين في أسبوع وترحيل 6274

عقوبات قاسية.. ضبط 10.710 مخالفين في أسبوع وترحيل 6274
٠٦:٤٧:٢٩ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 10710 مخالفين في أسبوع واحد.

وتمت الحملات الميدانية في مناطق المملكة كافة، للفترة من 22/‏ 6/‏ 2023م حتى 28/‏ 6/‏ 2023م، عن ضبط 10710 مخالفين، وفقًا لـ”عكاظ”.

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6070 مخالفاً لنظام الإقامة

منهم 6070 مخالفاً لنظام الإقامة، و3071 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1569 مخالفاً لنظام العمل.

558 شخصاً حاولوا العبور لداخل المملكة

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 558 شخصاً؛ 49% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 62 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الحملات الأمنية 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33.555 وافداً مخالفاً، منهم 28.072 رجلاً، و5483 امرأة.

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ترحيل 6274 مخالفاً

وأحيل 25507 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1621 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6274 مخالفاً.

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4 عقوبات قاسية

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى:

– السجن مدة 15 سنة.

– غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

– مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

– إضافة إلى التشهير به.

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