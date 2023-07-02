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أمطار بجازان وعسير والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 7 مناطق
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أمطار بجازان وعسير والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 7 مناطق

أمطار بجازان وعسير والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 7 مناطق

أمطار بجازان وعسير والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 7 مناطق
٠٥:٣٣:١٦ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح وأمطار وبرد على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح متربة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كذلك على المنطقة الشرقية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي.

ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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