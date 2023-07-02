حجزها بـ150 دولارًا.. الولايات المتحدة تعتمد أول سيارة طائرة في العالم

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في تحد علمي جديد، يتحول الحلم إلى حقيقة، ويصبح الإنسان قادرًا على التحليق في الأجواء بأول سيارة طائرة في العالم، وفقًا لشركة “ألف أيروناوتيكس”.

الحصول على تصاريح التصنيع لأول سيارة طائرة

وأعلنت الشركة حصولها على التصاريح اللازمة لأول نموذج لـ السيارة الطائرة من وسائل النقل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA). بحسب موقع simple flying.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي “أنها المرة الأولى التي تحصل فيها مركبة من هذا النوع على تصريح طيران قانوني من الحكومة الأمريكية”.

وتم الكشف عن الطراز، الذي أطلق عليه اسم Model A للسيارة الطائرة في أكتوبر من العام الماضي، حيث تتمثل في سيارة كهربائية بالكامل وقادرة على التحرك على الأرض وفي الأجواء بفضل إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.

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مميزات السيارة الطائرة

– تتميز سيارة ألف الطائرة بنظام طاقة كهربائية بنسبة 100%.

– يبلغ مداها 200 ميل ومدى طيران يصل إلى 110 أميال.

– مصممة للقيادة على الطرق العامة.

– تتميز السيارة بقدرات الإقلاع والهبوط العمودي وتكوين طيران فريد.

– تتكون السيارة من مقصورة ركاب كروية (تشبه إلى حد كبير الكبسولات في Jurassic Park) موضوعة داخل إطار صندوقي ذو سطحين.

– في أثناء الطيران، سيدور جسم السيارة ليطير في السيارة. وتحمل السيارة راكبًا أو اثنين.

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الحجز بـ150 دولارًا

تدعي الشركة أنها تلقت بالفعل أكثر من 440 حجزًا بعد بدء البيع المسبق في عام 2022.

يمكن للعملاء الطلب المسبق عن طريق دفع 150 دولارًا أمريكيًا للحجز العام، أو 1500 دولار أمريكي لقائمة انتظار ذات أولوية عالية.

من المرجح أن يبدأ إنتاج النموذج «أ» في الربع الرابع من عام 2025 مع تسليم الوحدات بعد فترة وجيزة، بحسب موقع firstpost.com.

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ثمن السيارة الطائرة

وتقدر الشركة تكلفة السيارة بنحو 300 ألف دولار، ما يوفر الوقت للأفراد في أثناء التنقل مع القدرة على الطيران فوق حركة المرور المتوقفة والحوادث على الطرق.