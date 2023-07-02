طفرة طبية غير مسبوقة.. جهاز روسي يعيد عمل القلب بعد السكتة المفاجئة

تواصل – فريق التحرير:

في طفرة طبية غير مسبوقة، أعلنت مؤسسة روسية عن إطلاق جهاز طبي جديد يمكنه إعادة تشغيل القلب والدورة الدموية بعد السكتة القلبية المفاجئة.

اقرأ أيضًا:

نصائح لحماية القلب من التأثير الضار لموجات الحر الشديدة

أمل جديد لأصحاب السكتة القلبية

وقالت مؤسسة روستيخ الروسية، على موقعها الرسمي، إن الجهاز إن الجهاز سيكون أملاً لمن يتعرضون للسكتة القلبية المفاجئة أو مصابي الحوادث الذين تتعطل دورتهم الدموية.

وتابعت: “سيساعد الجهاز في الحد من عدد الوفيات في حالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث”.

اقرأ أيضًا:

يُنصح بتناولها.. فاكهة يابانية تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الجهاز سيُستخدم بوحدات العناية المركزة وسيارات الإسعاف

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي للمؤسسة، “في غضون ثلاث سنوات سنكون قادرين على سد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية في البلاد”.

وفي هذا الإطار، نظرًا لحجمه الصغير ووزنه البالغ 9 كيلوجرامات، يمكن استخدام الجهاز الجديد بوحدات العناية المركزة وسيارات الإسعاف.

تم تطوير الجهاز بالاشتراك مع المعهد المركزي للبحث وتطوير الروبوتات بدعم مالي من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.

اقرأ أيضًا:

أهمها رقم 3.. “سعود الطبية” توجه إرشادات لمرضى القلب من الحجاج